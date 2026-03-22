Paolo Cirino Pomicino, noto politico italiano, è stato coinvolto in vari ambiti della politica e della gestione del bilancio pubblico. Conosciuto per il suo ruolo di manovratore nelle correnti della Democrazia Cristiana, ha ricoperto incarichi di rilievo come presidente della Commissione Bilancio della Camera e ministro del Bilancio. La sua carriera è stata caratterizzata da un approccio pragmatista e da una forte presenza nel panorama politico dell’epoca.

Pur scambiato con la sua solita ironia da Francesco Cossiga per uno «psichiatra», peraltro «di scarsa fortuna» per come teneva i conti dello Stato prima come presidente della Commissione Bilancio della Camera e poi come ministro, sempre del Bilancio, Paolo Cirino Pomicino era un neurologo. E come tale - si vantava Paolo scherzando- avrebbe potuto curarlo. Eppure erano amici. Come solo i democristiani riuscivano a esserlo davvero, e non solo a chiamarsi e a intestare le loro correnti, o sottocorrenti, in eterna competizione. “Amici dell’onorevole Moro”, decise Moro stesso di chiamare il suo gruppo uscendo nel 1968 dalla corrente dei “dorotei” che proprio lui aveva raccolto attorno a sè succedendo nel 1959 ad Amintore Fanfani alla segreteria della Dc. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paolo Cirino Pomicino, il fantasista della politica che manovrava le correnti Dc

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