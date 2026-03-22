Paolini-Ostapenko oggi WTA Miami 2026 | orario tv programma streaming

Oggi Jasmine Paolini sfida Jelena Ostapenko nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Miami 2026. La giocatrice italiana ha vinto il suo primo match contro Taylor Townsend, battendola in tre set. La partita si svolge sul cemento della Florida e sarà trasmessa in diretta in televisione e streaming. L’incontro rappresenta un passaggio importante nel torneo per entrambe le atlete.

Jasmine Paolini torna in campo oggi per affrontare la lettone Jelena Ostapenko nei sedicesimi di finale del WTA 1000 di Miami 2026, due giorni dopo aver battuto in tre set la padrona di casa statunitense Taylor Townsend nel suo primo impegno del torneo sul cemento della Florida. Pronostico abbastanza incerto per la partita odierna tra la n.7 e la n.25 del seeding, entrambe promosse direttamente al secondo turno con un bye. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Ostapenko, incontro valevole per i sedicesimi di finale del WTA 1000 di Miami. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis (in chiaro) e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paolini-Ostapenko oggi, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streaming Articoli correlati Dove vedere in tv Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko oggi, WTA Doha 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla taiwanese Su-Wei Hsieh e dalla lettone Jelena Ostapenko nella semifinale del... Leggi anche: Paolini-Towsend oggi, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streaming Una selezione di notizie su Paolini Ostapenko oggi WTA Miami 2026... Temi più discussi: Miami su SuperTennis: Paolini batte Townsend, al 3° turno trova Ostapenko; Live Jelena Ostapenko - Jasmine Paolini - Miami Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/03/2026; WTA Miami 2026, 3° turno: preview Ostapenko-Paolini; Miami Open, il programma di domenica 22: alle 16 Paolini vs Ostapenko, non prima di mezzanotte Berrettini vs Vacherot. LIVE Paolini-Ostapenko, WTA Miami 2026 in DIRETTA: match complicatissimo contro la potente lettoneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di terzo turno (sedicesimi ... oasport.it WTA Miami: Paolini a strappi ma vincente, Townsend piegata in tre set. Ora OstapenkoTennis - WTA | Jasmine Paolini alterna passaggi a vuoto e ottime soluzioni, cede nettamente il secondo parziale ma reagisce con carattere nel terzo e conquista il pass per il turno successivo ... ubitennis.com Miami Open, il programma di domenica 22: alle 16 Paolini vs Ostapenko, non prima di mezzanotte Berrettini vs Vacherot x.com Jasmine Paolini supera l'esordio a Miami con una prestazione altalenante, Townsend viene battuta per 6-3 1-6 6-2. Al prossimo turno Paolini affronterà Jelena Ostapenko, brava a imporsi con un doppio 6-4 su Dayana Yastremska. In un match duro, Coco facebook