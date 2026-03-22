Un boato improvviso, poi le fiamme e il panico. Ancora paura, questa volta sul litorale romano, dove nel primo pomeriggio di oggi un'esplosione ha scosso Anzio, in particolare nella zona di corso Italia, nota anche come piazza dello spaccio. Erano da poco passate le 15 quando una violenta deflagrazione ha fatto tremare vetri e palazzi, richiamando in strada centinaia di residenti. Subito dopo l'esplosione, un incendio si è sviluppato al secondo piano di una palazzina, con alte lingue di fuoco che hanno avvolto il balcone e una densa colonna di fumo nero visibile a distanza, oscurando parte del cielo sopra la cittadina neroniana. Il panico si è diffuso rapidamente tra gli abitanti del quartiere, molti dei quali hanno contattato il numero unico per le emergenze, facendo scattare un intervento immediato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Panico ad Anzio, esplode un appartamento. "Qui viene giù tutto" | VIDEO

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