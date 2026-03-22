A Villaricca, in provincia di Napoli, un uomo ha morso l’orecchio del proprietario di casa durante una lite domestica. La discussione è degenerata in violenza, portando a uno scontro fisico tra i due. La scena si è svolta in un contesto di tensione ormai palpabile, con i coinvolti che hanno portato a un episodio di forte impatto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Villaricca, un comune situato nel Napoletano, ha vissuto dei momenti di elevata tensione a seguito di una violenta lite tra un affittuario e il proprietario di casa. L’episodio ha avuto luogo in un condominio, dove un uomo di 33 anni avrebbe morso e strappato l’orecchio del 63enne proprietario dell’immobile. I carabinieri, intervenuti prontamente, hanno arrestato il giovane affittuario. Quando i carabinieri si sono presentati sul luogo del litigio, la scena appariva surreale. L’appartamento mostrava i segni di una rissa violenta, quasi come se fosse stato teatro di un incontro di boxe. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Panico a Napoli: uomo morde l’orecchio del padrone di casa, esplode la violenza.

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