Alle 17,30 di oggi, l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena affronterà in trasferta il Gruppo Consoli Sferc Brescia nella penultima partita del girone di ritorno di Serie A2 di pallavolo. La squadra è chiamata a vincere per mantenere vive le speranze di evitare la retrocessione e rimanere in questa categoria. La partita si svolge in un momento decisivo della stagione.

L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena si appresta a giocare oggi alle 17,30 la penultima partita del girone di ritorno in trasferta contro Gruppo Consoli Sferc Brescia. La formazione toscana, dopo la sconfitta per 3-1 sul campo di Porto Viro, deve assolutamente cercare la vittoria per tenere il passo di Fano, a più 5 sulla formazione di Pagliai, se non vuole salutare la A2 già questa sera. Resta infatti solo la matematica a tenere in vita i biancorossoblu che devono vincere le prossime due gare contro Brescia ed Aversa e sperare che Fano non faccia altrettanto contro Ravenna e Lagonegro. Difficile credere nel miracolo visto che la Emma Villas... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie A2. Emma Villas Codyeco all’ultima chiamata. Se cade a Brescia è in A3

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