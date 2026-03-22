Palhinha pronto a tornare al Bayern mentre il Tottenham rifiuta l’opzione di acquisto

Joao Palhinha si prepara a lasciare il Tottenham per tornare al Bayern Monaco, che aveva già avuto in prestito il giocatore in precedenza. Il club tedesco ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto prevista nel suo accordo con gli inglesi, lasciando così aperta la strada a un ritorno di Palhinha in Baviera. La situazione si è sviluppata nei giorni recenti e coinvolge direttamente tutte le parti interessate.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo un report del noto giornale tedesco Sport Bild, Joao Palhinha potrebbe tornare al Bayern Monaco a fine stagione. Questo sviluppo giunge mentre la sua attuale avventura al Tottenham Hotspur sembra avviarsi verso la chiusura. Attualmente, i segnali indicano che il club londinese non attiverà l’opzione per rendere permanente il trasferimento del centrocampista portoghese. Palhinha, che è stato acquisito in prestito dai bavaresi, ha avuto il suo debutto in Premier League con il Tottenham, dove ha dimostrato il suo valore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Palhinha pronto a tornare al Bayern mentre il Tottenham rifiuta l’opzione di acquisto. Articoli correlati Il Torino ingaggia Prati in formula temporanea con opzione di acquisto definitivoIl Torino ha ufficialmente ingaggiato il difensore centrale Lorenzo Prati in prestito con diritto di riscatto, un colpo strategico che arriva in... Il Tottenham Hotspur punta al nuovo direttore sportivo mentre crescono i timori di retrocessioneRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.