Luca Paletti si è classificato al 54° posto nella gara di Sanremo, corso sotto il sole e con molti spettatori lungo il percorso. La corsa è stata vinta dal campione del mondo Pogacar. Nel fine settimana, Armin Caselli ha partecipato al Gran Premio dell’Istria, una delle competizioni di rilievo in questa stagione. Entrambi gli eventi hanno richiamato numerosi appassionati di ciclismo.

Ha concluso al 54° posto Luca Paletti (nellafoto), nella spettacolare Sanremo vinta dal campione del mondo Pogacar. La classicissima del ciclismo ha visto protagonista per oltre duecento chilometri il compagno di Rachele Barbieri, il campione europeo Manlio Moro assieme a Tarozzi e Marcellusi (Team Bardiani VF Group). Il 21enne figlio d’arte ha retto bene il ritmo finale dei 298 chilometri, dimostrando di essere pronto per essere protagonista alla Settimana Coppi e Bartali, dove saranno in gara anche altre due modenesi, vale a dire Luca Covili e Giovanni Aleotti. Oggi invee, si corre il Giro dell’Appennino Women con partenza da Genova:... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paletti arriva 54° a Sanremo. Armin Caselli al Gp dell’Istria

Articoli correlati

Giorno del Ricordo: ‘La Rosa dell’Istria’ al cinema, conferenze e deposizioni della coronaAnche quest’anno, il Comune di Bellaria Igea Marina si unisce alle celebrazioni per il Giorno del Ricordo (10 febbraio) in memoria della tragedia...

Sanremo 2026, l’abito di Caterina Caselli ospite al Festival: look e stilistaQual è l’abito di Caterina Caselli, ospite stasera al Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante e...