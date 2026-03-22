Tempo di lettura: 4 minuti Avellino generoso ma poco concreto: la squadra lotta, resta in partita e prova a reagire, ma non riesce a trovare lo spunto decisivo per portare a casa il risultato. Tra errori, poca lucidità negli ultimi metri e qualche episodio sfavorevole, i biancoverdi escono a mani vuote nonostante l’impegno. Serve più qualità e cattiveria per trasformare gli sforzi in punti. Daffara 6. Tra i pali trasmette sicurezza per buona parte della gara, soprattutto nel primo tempo quando si oppone con riflessi pronti alle conclusioni di Begic e Ricci. Nella ripresa alza ulteriormente il livello con un intervento di grande qualità sulla punizione velenosa di Pierini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - PAGELLE | Squadra viva ma poco lucida: Tutino cambia ritmo, Pandolfi sparisce

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