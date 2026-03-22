Pagelle Roma-Lecce 1-0 super Robinio Vaz | bocciato Tsimikas

Terminata la gara tra Roma e Lecce, con i giallorossi che portano a casa tre punti fondamentali in ottica classifica grazie alla rete di Robinio Vaz. Qui di seguito le pagelle della compagine capitolina: SVILAR: 6 Viene chiamato in causa pochissime volte, ma non risponde in maniera impeccabile. Nonostante ciò, si riscatta sul tiro di Banda nel secondo tempo. IMPRECISO. MANCINI: 6 La solita prestazione di Mancini. Tanta spinta in avanti, con un occhio di riguardo alla fase difensiva. Esce alla fine del primo tempo. NON SFIGURA (dal 45? GHILARDI: 6 Non precisissimo quando si tratta di giocare il pallone, ma l’atteggiamento è quello giusto. AGGRESSIVO). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Articoli correlati

Pagelle Roma-Lecce 1-0, i voti della partita: la decide Robinio VazSi è conclusa la partita tra Roma e Lecce valida per la giornata numero 30 di Serie A con la squadra di Gian Piero Gasperini che ha centrato la...

Serie A, Roma-Lecce 1-0: la decide Robinio VazLa Roma si scrolla di dosso la delusione dell’eliminazione dall’Europa League e un periodo negativo riuscendo a battere per 1-0 il Lecce nella...

Aggiornamenti e notizie su Pagelle Roma Lecce 1 0 super Robinio...

Temi più discussi: Napoli-Lecce 2-1, pagelle: De Bruyne cambia la musica, Politano decisivo; Napoli-Lecce 2-1, le pagelle: Politano (7) e Hojlund (7) decisivi, De Bruyne (7) incanta il Maradona; Napoli-Lecce 2-1, pagelle e tabellino: Politano decisivo con goal e assist, Hojlund non sbaglia, Gilmour guida la rimonta, Anguissa fuori giri, bene Banda e Ngom; Como-Roma 2-1: Malen illude ma l'espulsione di Wesley è fatale, Fabregas vince la sfida per la Champions League.

LE PAGELLE/ Roma-Lecce 1-0Tornare all’Olimpico per lui, romano e romanista doc, è sempre emozionante. Primo squillo al 19° quando respinge di piede un rasoterra di Pellegrini. Al 24° Pisilli segna ma dopo una posizione inizial ... leccezionale.it

Le pagelle di Roma-Lecce: Robinio Vaz finalmente decisivo, Hermoso fa praticamente tuttoMalen e determinante ma non segna per le grandi chiusure di Tiago Gabriel, l'unico romanista sotto tono e Tsimikas sulla fascia sinistra ... sportmediaset.mediaset.it

La Roma batte il Lecce e aggancia la Juve, le pagelle giallorosse facebook