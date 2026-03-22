Pagelle Milan-Torino i voti di Tuttosport | Scossa Athekame Fullkrug bocciato

Nella partita tra Milan e Torino, valida per la 30ª giornata di Serie A 2025-2026, sono stati assegnati i voti da parte di Tuttosport. La cronaca del match si conclude con un risultato di 3-2 e presenta alcune valutazioni negative per alcuni giocatori, tra cui Fullkrug, giudicato insufficiente, mentre Athekame riceve una

Le pagelle di Milan-Como 3-2 partita valida per la 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Sul tiro di Vlasic da cui nasce il primo gol del Torino non sembra un mostro di reattività. Bravo invece poco prima a respingere una velenosissima conclusione di Zapata e, soprattutto, nella ripresa sulla girata di Simeone. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA L’inizio è da film horror: due palloni persi e ammonizione presa dopo nove minuti. Soprattutto il cartellino non lo aiuta nella marcatura di Zapata. Voto 5,5 PROSSIMA SCHEDA Simeone gli spara un flash negli occhi sull’1-1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Torino, i voti di Tuttosport: “Scossa Athekame”. Fullkrug bocciato Articoli correlati Pagelle Milan-Lecce, i voti di Tuttosport: Saelemaekers è tambureggiante. Füllkrug ci mette la testaLe pagelle di Milan-Lecce 1-0, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026. Pagelle Milan-Torino, i voti di Gazzetta: “Athekame con personalità. Quando si accende Rabiot …”Le pagelle di Milan-Como 3-2 partita valida per la 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Altri aggiornamenti su Pagelle Milan Torino i voti di... Temi più discussi: Milan-Torino 3-2, le pagelle della partita di Serie A; Milan-Torino, le pagelle: Modric, 99 tocchi e un colpo di genio (7,5). Vlasic, un maestro (8); Milan-Torino 3-2, pagelle: Rabiot domina, male Prati; Le pagelle di Milan-Torino: golazo di Pavlovic, Rabiot determinante. Delude De Winter. Pagina 0 | Pagelle Milan-Torino: Modric fa magie, Fullkrug arrugginito, talismano Rabiot. Simeone come un cobraPavlovic croce e delizia dei rossoneri. Prati spento, Vlasic dirige il gioco: tutti i voti della sfida di San Siro ... tuttosport.com Golazo di Pavlovic, Rabiot determinante. De Winter sbaglia tantoLE PAGELLE DEL MILAN Maignan 6.5 - Nel momento topico della partita, col Milan in vantaggio per 1-0, si inventa una grandissima parata su Duvan Zapata. Era stato decisivo anche prima, lo è anche dopo: ... msn.com Pagelle Milan-Torino, i voti di Tuttosport: "Scossa Athekame". Fullkrug bocciato #MilanTorino #milan #SempreMilan x.com Milan-Torino, le pagelle dei rossoneri: Maignan c'è, Rabiot fa la differenza facebook