Pagelle Milan-Torino i voti del CorSport | Fofana che garra Rabiot fa la differenza

Nella partita di Serie A tra Milan e Torino, terminata con il risultato di 3-2, sono stati attribuiti i voti ai giocatori secondo il CorSport. Fofana è stato riconosciuto per la sua grinta, mentre Rabiot è stato giudicato decisivo in alcune fasi del match. La partita si è disputata durante la 30ª giornata del campionato 2025-2026.

Le pagelle di Milan-Como 3-2 partita valida per la 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Il Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Sfortunato sul gol granata, clamorosamente reattivo sul tiro di Simeone nella ripresa: fa un miracolo. Vlasic lo batte con un rigore perfetto. Voto 7 PROSSIMA SCHEDA Sbaglia tantissimo tecnicamente e commette diversi falli. Con un giallo sul groppone, rimane giustamente negli spogliatoi all’intervallo. Voto 5 PROSSIMA SCHEDA Simeone gli sfila dietro troppo facilmente sull’1-1. Per il resto, di duelli corpo a corpo ne perde pochissimi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Torino, i voti del CorSport: Fofana che garra. Rabiot fa la differenza Articoli correlati Pagelle Pisa-Milan, i voti del CorSport: “Fofana fa infuriare Allegri. Modric eterno”Le pagelle di Pisa-Milan 1-2 partita valida per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Pagelle Milan-Genoa, i voti del CorSport: Gabbia scivola. Il peggiore è FofanaLe pagelle di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pagelle Milan Torino i voti del... Temi più discussi: Milan-Torino 3-2, le pagelle della partita di Serie A; Milan-Torino, le pagelle: Modric, 99 tocchi e un colpo di genio (7,5). Vlasic, un maestro (8); Milan-Torino 3-2, pagelle: Rabiot domina, male Prati; Le pagelle di Milan-Torino: golazo di Pavlovic, Rabiot determinante. Delude De Winter. Pagina 0 | Pagelle Milan-Torino: Modric fa magie, Fullkrug arrugginito, talismano Rabiot. Simeone come un cobraPavlovic croce e delizia dei rossoneri. Prati spento, Vlasic dirige il gioco: tutti i voti della sfida di San Siro ... tuttosport.com Pagelle Milan-Torino 3-2, i voti della sfida: sorpasso rossonero sul NapoliI voti di Milan-Torino, partita valida per la giornata numero 30 della Serie A con un successo importante per i rossoneri ... calciomercato.it Pagelle Milan-Torino: Modric fa magie, Fullkrug arrugginito, talismano Rabiot. Simeone come un cobra facebook Pagelle #Milan- #Torino: Modric fa magie, Fullkrug arrugginito, talismano Rabiot. Simeone come un cobra x.com