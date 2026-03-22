di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Parma Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventitreesima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Parma Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato. Brostic 6 – Alterna momenti in cui può tranquillamente godersi la partita da spettatore ad altri in cui serve effettivamente il suo contributo. Reattivo quando serve, nulla può sul rigore. Samà 6,5 – Mago nel posizionamento, concede poco o nulla e si sovrappone con frequenza dalla sua parte. 50? Pioli 6 – Un po’ ingenuo e sfortunato in occasione del rigore concesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Parma Under 16: bis di Rolando, magia Salvai e Rastello, Tufaro entra col piglio giusto -VOTI

Articoli correlati

Leggi anche: Pagelle Juventus Spezia Under 16: gioia Salvai, Balbo in gol, Tufaro spumeggiante – VOTI

Pagelle Juventus Sassuolo Under 16: Scarnato e Rolando due bellissime notizie, Ghiotto in gol – VOTIVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pagelle Juventus Parma

Temi più discussi: Parma-Cremonese 0-2, le pagelle della partita di Serie A; Parma-Cremonese 0-2, pagelle: Maleh con una perla, prima gioia per Vandeputte; Torino-Parma 4-1, pagelle e tabellino: Simeone la sblocca subito, Vlasic è ovunque, Pellegrino non basta, sfortunati Delprato e Keita, male Suzuki; Le pagelle di Juventus-Sassuolo: Thuram si accende a intermittenza, Muric decisivo.

Juventus Parma Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Parma Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com

Le pagelle di Parma-Juventus 1-4: Bremer da centravanti (8), Spalletti a -1 dal NapoliIl poker per il -1. La Juventus esce vittoriosa dalla sfida contro il Parma al Tardini per 1-4. Un match giocato ottimamente con il primo tempo finito 0-2 grazie ai gol di Bremer e McKennie. Nella ... ilmattino.it

Pagelle #Juventus #Parma #Under15 I voti ai protagonisti del match GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO x.com

Pagelle #Juventus #Parma #Under15 I voti ai protagonisti del match GIUDIZI COMPLETI NELLE STORIES facebook