Pagelle Juve Sassuolo | il pesante errore di Loca Conceicao e Yildiz ci provano male Bremer – VIDEO

Nella partita tra Juventus e Sassuolo, i voti ai protagonisti evidenziano un errore di Loca, mentre Conceicao e Yildiz cercano di creare occasioni senza successo. Bremer, invece, si presenta con prestazioni deludenti. La gara si conclude con un pareggio casalingo, che influisce sulla classifica delle due squadre. I commenti sui singoli giocatori sono stati analizzati attraverso le pagelle ufficiali.

Pagelle Juve Sassuolo, i voti e le analisi dei protagonisti scesi in campo nel pareggio casalingo che rallenta la corsa in classifica. Le pagelle di Juve Sassuolo riflettono l’esito di una partita decisamente agrodolce per la Juventus, bloccata sull’1-1 interno dagli emiliani. I bianconeri hanno mostrato buoni sprazzi di gioco sul campo, ma hanno pagato a caro prezzo alcune disattenzioni fatali che hanno compromesso la conquista dei 3 punti. Per scoprire nel dettaglio i voti assegnati a ogni singolo giocatore e l’analisi approfondita delle prestazioni complessive, vi invitiamo a guardare il video allegato in fondo a questo articolo. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Tra le note sicuramente più liete della serata spicca la prestazione di Francisco Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le PAGELLE di Juve Sassuolo: il pesante errore di LOCA, CONCEICAO e YILDIZ ci provano, male BREMER

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