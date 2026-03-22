Voti, top e flop della sfida dello Stadio Dall’Ara di Bologna valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A Continua il momento positivo per la Lazio, che si impone a Bologna, espugna il Dall’Ara ed ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato (dopo i successi con Sassuolo e Milan). Gli uomini di Sarri (che già si erano imposti a Bologna nella sfida di Coppa Italia) effettuano il sorpasso sui rossoblù in campionato, agguantando l’ottava posizione e guadagnando fiducia e convinzione in vista della sfida con l’Atalanta di Coppa Italia, vero obiettivo dei biancocelesti da qui a fine stagione. Il Bologna, che era reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare in campionato, paga le fatiche di giovedì in Europa League e subisce il sorpasso dei biancocelesti in classifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Bologna-Lazio 0-2: Super Taylor stende Italiano

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