Paganini attraverso i propri canali social si è soffermato sul rigore calciato da Manuel Locatelli esprimendo dei dubbi sulla scelta del giocatore. Il pareggio interno della Juventus contro il Sassuolo continua a far discutere gli addetti ai lavori, sollevando polemiche non solo sulla gestione della gara ma anche sulla freddezza dei singoli nei momenti decisivi. Tra le voci più critiche si è alzata quella del giornalista di Rai Sport, Paganini, che attraverso i propri canali social ha espresso un giudizio severo sulla prestazione bianconera e, nello specifico, sull’errore dal dischetto del capitano Manuel Locatelli. CALCIOMERCATO LIVE JUVE: LE ULTIMISSIME Il momento chiave della serata è stato senza dubbio il calcio di rigore fallito da Manuel Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paganini duro su Locatelli: «Ha tirato una mozzarella. Devi andare concentrato dal dischetto. Però è anche vero…»

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