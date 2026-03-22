Con l’arrivo della bella stagione crescono le sfide tra gli appassionati di sport, ma il padel si conferma uno degli sport più pericolosi. Rispetto al calcetto e allo sci, il numero di traumi legati a questo gioco sta aumentando rapidamente. Sono state segnalate numerose lesioni, soprattutto tra chi si avvicina al padel senza adeguata preparazione o senza rispettare le regole di sicurezza.

Con il ritorno della bella stagione si moltiplicano le sfide fra gli sportivi, ma la passione per il padel non è a rischio zero. “In rapporto al numero di persone che praticano lo sport, il record di traumi spetta proprio al padel, anche se la gravità è maggiore in altri sport come lo sci ”. Parola di Fabrizio Cortes e, direttore Ortopedia e Traumatologia Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto (TN) e past president Otodi (società degli Ortopedici e traumatologi ospedalieri italiani). “In 5 anni – dal 2019 al 2024 – i tesserati sono passati da 9mila a 70mila e a loro vanno aggiunti gli sportivi non tesserati che giovano a padel. Ebbene, c’è uno studio interessante che segnala un infortunio ogni 300 ore di pratica e uno ogni 150 ore di partita a padel”, dice Cortese a LaSalute di LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Padel mania più insidiosa di calcetto e sci: è record traumi

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