Dopo otto anni, la vicenda si conclude con una sentenza definitiva che chiude un capitolo giudiziario. Lo sloveno, noto ciclista, continua a gareggiare e si impegna in competizioni di alto livello. La sua carriera prosegue con risultati consolidati e la sua presenza nel mondo del ciclismo rimane significativa. La sua attività si svolge senza ulteriori ostacoli legali e senza cambiamenti nelle sue attività sportive.

Giustizia storica è fatta. Tadej Pogacar scrive, finalmente, il suo nome sul libro d’oro della Milano-Sanremo dopo una gara monumentale e romanzesca. Il fatto che non ci fosse ancora ci sembrava un errore di grammatica storica, ma per correggerlo c’è voluta l’ennesima, commovente impresa dopo una caduta sconciante e l’ansia di una volata a due, con Tom Pidcock, vinta di un niente che vale tutto. E in quell’urlo col pugno destro alzato subito dopo il traguardo di via Roma c’è tutta la rabbia liberatoria che Tadej aveva accumulato in anni di favolosi attacchi senza lieto fine. Accanto a lui, nell’istantanea dell’arrivo non c’è Mathieu Van der Poel, l’altro fenomeno delle Classiche, che ha perso la sua ruota a metà Poggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Otto anni dopo giustizia è fatta: Pogacar e la sua voglia di prendere a pugni la strada

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