In una partita senza emozioni, Ostra e Tavullia Valfoglia terminano sul punteggio di 0-0. La formazione di Ostra schiera Piergiovanni, Verdenelli, Bachetti, Marzano, Castignani, Omenetti, Brugiatelli (sostituito da Paradisi al 30’), Landi, Olivi (entrato al 12’st Bodje), Rossetti e Zupo. La partita si conclude senza reti né occasioni particolari.

OSTRA 0 TAVULLIA VALFOGLIA 0 OSTRA: Piergiovanni, Verdenelli, Bachetti, Marzano, Castignani, Omenetti, Brugiatelli (30’st Paradisi), Landi, Olivi (12’st Bodje), Rossetti, Zupo. All. De Filippi TAVULLIA VALFOGLIA: Elezaj, Salvatori, Giunti, Serafini, Osmani, Passeri, Ricciotti, Ferrini (46’st Diomede), Filippucci (16’st Cesarini), Giunchetti, Berardi. All. Cicerchia Arbitro: AlfredI di Macerata Finisce a reti bianche tra Ostra e Tavullia Valfoglia. Poche occasioni, poche emozioni, anche se nella ripresa entrambe le formazioni giocano a viso aperto nella speranza di trovare il guizzo giusto, ma le buone intenzioni non si trasformano in fatti. Primo tempo non certo esaltante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ostra, pari senza emozioni. Rischi col Tavullia Valfoglia

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