Un attacco aereo dell’esercito ha colpito l’ospedale di El-Daein nel Sudan, causando la morte di 64 persone e il ferimento di 89. La notizia è stata confermata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha diffuso il bilancio delle vittime nel sud del paese. Il raid ha generato un caos totale nella zona, con danni significativi alla struttura sanitaria.

Un attacco aereo dell’esercito ha colpito l’ospedale di El-Daein, provocando 64 morti e 89 feriti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato il bilancio delle vittime nel sud del Sudan. La violenza si è concentrata su un centro sanitario secondario nella capitale dello stato di Darfur Orientale. Il conflitto tra le forze armate regolari e i paramilitari continua a devastare le infrastrutture critiche della regione. L’impatto umano sulla struttura sanitaria. I dati confermati indicano che il colpo ha raggiunto non solo pazienti ma anche personale medico all’interno dell’edificio. Tra le vittime ci sono bambini e operatori sanitari coinvolti direttamente nell’incidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale del Sudan: 64 morti, drone militare e caos totale

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