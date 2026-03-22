A Osimo, nel parco Verde Energia di Campocavallo, sono partiti i lavori di ammodernamento. Verranno installate 44 luci e 16 telecamere per migliorare la sicurezza e l’illuminazione dell’area pubblica. Le operazioni prevedono l’aggiornamento dell’impianto di illuminazione e l’installazione di un sistema di videosorveglianza più avanzato. Le modifiche sono in corso di realizzazione in questi giorni.

Sono iniziati i lavori di ammodernamento nel parco Verde Energia, situato a Campocavallo di Osimo, per installare un nuovo sistema di illuminazione pubblica e un moderno impianto di videosorveglianza. L’intervento, gestito da Astea spa, mira a migliorare la fruibilità serale dell’area e contrastare il degrado causato da vandali e frequentatori indisciplinati che hanno lasciato rifiuti nell’ambiente. Il progetto prevede l’installazione di 44 punti luce lungo il percorso ciclopedonale e l’attivazione di 16 videocamere di ultima generazione collegate ai sistemi di controllo centralizzato. Mentre le opere procedono, alcune zone del parco subiranno limitazioni temporanee all’accesso, ma l’azienda si impegna a minimizzare i disagi per i cittadini rispettando rigorosamente le tempistiche previste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Osimo: 44 luci e 16 telecamere per salvare il parco dal

Articoli correlati

Economia, luci e ombre. Cala l’industria . Il terziario non basta a salvare il lavoroMASSA CARRARA L’economia del territorio presenta un quadro globale a diverse velocità.

Lecce, un parco tematico all'interno di Belloluogo: luci, spettacoli e street food. Il progettoArte, cultura e sapori della tradizione pugliese: il Parco di Belloluogo si prepara a diventare un laboratorio di creatività e gusto.

Tutto quello che riguarda Osimo 44 luci e 16 telecamere per...

Discussioni sull' argomento Osimo, al Parco Verde Energia al via i lavori per illuminazione e videosorveglianza; Parco Verde Energia, installato nuovo impianto di illuminazione.

Osimo e la crisi in Comune: Natale al fotofinish, da oggi villaggio e mercatino ma per le luci bisogna aspettare«Abbiamo provato a fare il possibile, i nostri ragazzi stanno lavorando sodo per garantire alla città un’atmosfera natalizia» ha detto ieri il direttore della Asso, Mauro Bassi. Le installazioni ... corriereadriatico.it

Osimo, in mezz’ora 44 millimetri d’acqua. Ospedale allagato e radiologia ko. La sindaca Glorio apre il Coc: «Restate in casa»Ma i disagi sono stati segnalati in tutta la città, con la sindaca Miche la Glorio che ha aperto il Centro operativo comunale (Coc) alle 14 e, in un messaggio diffuso sui social, ha invitato la ... corriereadriatico.it

Anno 1969_Festa dei Fiori OSIMO #osimo #osimoweb #latelevisionediosimo #amicizia #followers #tuttifollower #panorama #teatro #teatrolanuovafeniceosimo #valorizzazionedelterritorio #amicizia #cuore #passione #emozioni #livestreaming #eventi #spetta facebook