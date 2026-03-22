Orietta Maria Varnelli rappresenta la quarta generazione di un’azienda di famiglia radicata nei Sibillini, con origini che risalgono al bisnonno Girolamo. L’azienda, gestita al femminile, si occupa di produrre e promuovere un prodotto chiamato “Un sorso di Sibillini”. La sua attività si inserisce nel contesto di un territorio che unisce tradizione locale e apertura internazionale.

"Un sorso di Sibillini": il racconto di un intero territorio. Un’azienda di famiglia, radicata da sempre nella comunità locale ma che allo stesso tempo guarda al mondo. Una storia che inizia nel 1868 col bisnonno Girolamo, erborista a Cupi di Visso. E continua oggi con una leadership tutta al femminile, formata da Elda Luchini, presidente del cda, e dalle tre figlie Gigliola Simonetta, Mari Donatella e Orietta Maria, che si occupano rispettivamente di commerciale e marketing Italia, produzione, amministrazione, risorse umane ed export. La Distilleria Varnelli di Pievebovigliana, a Valfornace (dove ha la sede legale), è la più antica casa liquoristica marchigiana ancora attiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orietta Maria Varnelli: "Dal bisnonno Girolamo alla quarta generazione. Un’azienda al femminile"

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Aggiornamenti e notizie su Orietta Maria Varnelli

Argomenti discussi: Orietta Maria Varnelli: Dal bisnonno Girolamo alla quarta generazione. Un’azienda al femminile; Le imprenditrici marchigiane Varnelli tra le protagoniste della mostra Made in Italy impresa al femminile.

Ancona, Orietta Maria VarnelliOrietta Maria Varnelli è Consigliere superiore nominato dall'Assemblea dei partecipanti presso la sede di Ancona del 9 giugno 2015. Nata a Pievebovigliana (MC) il 12 febbraio 1963 è una imprenditrice, ... ilsole24ore.com