Orgoglio propiziatoria amaranto all’Inside Pub

In città, i tifosi dell’Arezzo si preparano alla partita di lunedì sera contro l’Ascoli. La tifoseria ha organizzato una manifestazione propiziatoria all’Inside Pub, indossando magliette e sciarpe amaranto per sostenere la squadra. L’evento è stato annunciato come un momento di riscaldamento in vista del big-match, con i supporter che si sono radunati per mostrare il loro entusiasmo e la loro vicinanza alla squadra.

Arezzo, 22 marzo 2026 – Propiziatoria amaranto all’Inside Pub: «Scaldiamo i motori in vista del big-match di lunedì sera con l'Ascoli». Una serata all’insegna della comunità, per il popolo amaranto. Giovedì 26 marzo dalle 18,30 ritrovo per i soci e tutti i tifosi dell’Arezzo all’ Inside Pub di Corso Italia 9. Grazie alla collaborazione con i titolari del locale del centro storico è stata organizzata una merendacena a base di panino con porchetta (o pizza) e birra. Tutti i tesserati avranno uno sconto sulla consumazione presentando la propria tessera 2026. Per i soci OA il costo sarà di 10 euro, mentre per i non tesserati di 12 euro. Durante la serata sarà comunque possibile sottoscrivere l ’adesione al comitato e firmare la petizione “Per un calcio giusto e popolare”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orgoglio, propiziatoria amaranto all’Inside Pub Articoli correlati Leggi anche: Orgoglio Amaranto. Parte il tesseramento Orgoglio Amaranto aderisce al manifesto di Supporters in CampoIl testo tenta, in maniera organica, di stabilire principi etici e valoriali in cui i tifosi si riconoscono e di cui si vogliono fare portavoce...