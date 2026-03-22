Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 22 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 23 giri dell’ Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, valida per la seconda tappa inaugurale del calendario di MotoGP. Vittoria di Marco Bezzecchi, davanti all’iberico Jorge Martin, mentre sale sul gradino più basso del podio Fabio Di Giannantonio. In casa Italia vanno a punti anche Luca Marini, 11°, Franco Morbidelli, 12°, ed Enea Bastianini, 15°. Cade, invece, ed è costretto al ritiro Francesco Bagnaia. ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GARA GP BRASILE 2026. 1 25 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 30’19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Brasile 2026: trionfa Bezzecchi, doppietta Aprilia! Marquez fuori dal podio, Bagnaia a terra

Articoli correlati

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: Marquez in volata su Di Giannantonio, Bezzecchi fuori dal podioIl successo è andato allo spagnolo Marc Marquez, che ha preceduto l’azzurro Fabio Di Giannantonio, scattato in pole ma beffato dall’iberico.

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Brasile 2026: trionfa Bezzecchi, Di Giannantonio sul podio. Cade BagnaiaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 22 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara lunga, che si è disputata...

Una raccolta di contenuti su Ordine d'arrivo MotoGP GP Brasile 2026...

Temi più discussi: Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: Marquez in volata su Di Giannantonio, Bezzecchi fuori dal podio; GP Brasile 2026, ordine di arrivo della Sprint: Marquez batte un super Diggia. Riecco Martin, è 3° davanti a Bezzecchi; MotoGP, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP Brasile; Marquez vince gara Sprint Gp Brasile, ordine arrivo e classifica Mondiale MotoGp.

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Brasile 2026: trionfa Bezzecchi, doppietta Aprilia! Marquez fuori dal podio, Bagnaia a terraIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 22 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla ... oasport.it

GP Brasile 2026, ordine di arrivo: Bez, trionfo e primato nel Mondiale! 1-2 Aprilia, Di Giannantonio piega Marquez e va a podioMotoGP, a Goiânia Bezzecchi trionfa davanti al compagno Martin e vola in testa al Mondiale. Di Giannantonio batte Marquez, Bagnaia k.o. formulapassion.it

Siamo nel silenzio elettorale. Ho numerose segnalazioni da territori dove le forze dell’ordine impediscono l’accredito e l’accesso ai rappresentanti ai seggi regolarmente nominati da AVS o dai comitati del No, impedendo loro di votare. Intervenga il Presidente facebook

Ci giungono preoccupanti segnalazioni dai territori dove le forze dell'ordine contestano ai rappresentanti ai seggi del comitato del NO il legittimo utilizzo del contrassegno con il logo del comitato, mentre in tutta Italia i rappresentanti ai seggi di Fratelli d’Italia gi x.com