Il Centro Sicurezza di Orbassano, situato nei pressi di Torino, ha raggiunto oggi il traguardo dei suoi primi cinquant’anni di attività. Durante la celebrazione, Emanuele Cappellano, COO di Stellantis Enlarged Europe, ha visitato le strutture per sottolineare l’impatto globale del centro nella protezione dei passeggeri e nell’innovazione tecnologica. Fondato nel 1976, questo polo di eccellenza si estende su una superficie complessiva di 110.000 metri quadrati ed è operante con oltre 100 dipendenti che lavorano su due turni. La struttura dispone di quattro piste di prova equipaggiate con quattro punti di impatto specifici, capaci di gestire fino a mille prove annuali sia fisiche che virtuali su vetture, veicoli commerciali e componenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orbassano: 50 anni, 24.000 crash test e sicurezza globale

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A Torino una telecamera sulla corsia preferenziale di corso Orbassano ha fatto 30mila multe in pochi mesi (116 al giorno). Rispetto delle regole = trasporto pubblico più puntuale e città più efficiente. @twitorino @FranFerrante x.com