Ora percorso accademico fisso Dobbiamo battere gli stereotipi

Oggi si discute di un percorso accademico stabile e della necessità di superare gli stereotipi, mentre si osserva una crescente attenzione pubblica ai temi della violenza di genere e dei pregiudizi. La società sembra più consapevole delle questioni legate a questi argomenti, e si parla di un aumento di sensibilità collettiva. Questi cambiamenti sono al centro del dibattito attuale.

"Se oggi c’è maggiore consapevolezza sui temi degli stereotipi e della violenza di genere? C’è maggiore attenzione pubblica su questi temi. Se ne parla di più grazie al lavoro di tante associazioni, istituzioni e realtà educative che stanno continuando a sensibilizzare la popolazione. Tuttavia continuano i casi di femminicidio, il che significa che c’è ancora molto da fare, serve un lavoro educativo strutturato e continuo". Gino Cecchettin, padre di Giulia e presidente della Fondazione a lei dedicata, anche ieri mattina ha indicato la strada da battere per vincere una battaglia ancora lunga. Quali sono le priorità? "Formare gli insegnanti... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ora percorso accademico fisso. Dobbiamo battere gli stereotipi" Articoli correlati Leggi anche: Mutui, perché su quelli a tasso fisso gli interessi salgono mentre il costo del denaro resta fermo. E ora i variabili sono più convenienti Gattuso e l'Italia in crisi: non dobbiamo battere l'Irlanda del Nord, ma la pauraDiceva uno un po’ più importante di Gattuso che “l’unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura stessa".