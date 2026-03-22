Ombre russe dietro l’F-35 centrato

Le autorità stanno indagando su un incidente che ha coinvolto un caccia F-35 statunitense danneggiato vicino a Teheran. Secondo le fonti, si stanno analizzando le circostanze dell’attacco, con particolare attenzione alla possibilità che il missile utilizzato fosse di produzione russa e arrivato ad alta velocità. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulla provenienza delle armi utilizzate.

Indagini in corso sul caccia statunitense danneggiato da Teheran. Se il vettore che ha raggiunto il jet fosse uno ad alta velocità, si tratterebbe di un’arma fornita dallo zar. Anche ai migliori può succedere di trovarsi in situazioni dalle quali è difficile uscire indenni, anche se «invisibili». È capitato il 19 marzo al pilota di un F-35 statunitense danneggiato dal fuoco delle difese iraniane durante una missione della quale il Pentagono non ha voluto confermare né luogo, né l’obbiettivo. Nessun aeroplano è tanto superiore ai sistemi di difesa attuali da esserne immune, men che meno l’F-35 di questa vicenda, risalente al 2006, ma il fatto fa notizia perché fino a oggi nessun aereo di questo tipo è mai stato abbattuto in combattimento, anche se una dozzina di esemplari sono andati persi per incidenti attribuiti a guasti ed errori umani. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ombre russe dietro l’F-35 centrato Articoli correlati Salvini archivia Vannacci: «Per noi capitolo chiuso». Il generale: «Il traditore è lui». I timori di FdI sulle ?ombre russe?: chi lo finanzia?Nella Sala Salvadori della Camera ci sono talmente tanti giornalisti, che pure Matteo Salvini non riesce a trattenere la battuta: «Non pensavo che ci... Leggi anche: Ombre su Mohammed bin Salman dietro l'attacco Usa all'Iran, il doppio gioco nelle telefonate con Trump Tutti gli aggiornamenti su Ombre russe Discussioni sull' argomento Ombre russe dietro l’F-35 centrato; La Biennale e le ombre russe; Ucraina, la guerra più lunga della Russia; Il ‘siero della verità’ iniettato al vigilantes ucraino. Pesanti ombre sugli 007 di Orbàn: Metodi russi. Kronos & Kairos. Così ho scelto di chiamare questi scatti. Che non sono solo scatti: perchè consegno alla luce e ombre i miei cambiamenti. Si dice che ogni cinque anni si cambi. Io, in questi ultimi cinque, ho cambiato pelle non una ma più volte. Ho attraversat - facebook.com facebook