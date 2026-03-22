omaggio a bossi su ogni canale

Nella serata di giovedì, le agenzie di stampa annunciavano la morte di Umberto Bossi, con una comunicazione diffusa poco dopo le 20:30. Contestualmente, la rubrica di Klaus Davi intitolata

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Porta a Porta) Come un fulmine a ciel sereno, la notizia della morte di Umberto Bossi veniva battuta dalle agenzie poco dopo le 20:30 di giovedì. E subito tutte le redazioni conferivano il giusto tributo a un grande leader politico italiano. Ne han parlato Milo Infante in Ore 14 Sera su Rai 2 e Paolo Del Debbio a 4 di sera e a Dritto e rovescio su Rete 4. E poi spazio a Porta a Porta in seconda serata su Rai 1 subito nel blocco iniziale che ha raggiunto, a cavallo della mezzanotte, l'ottimo share del 14.1% con 1,5 milioni di spettatori, approfittando anche del traino di Don Matteo 15 che ha chiuso in rialzo con l’ultima puntata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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