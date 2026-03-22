Durante un torneo di burraco svoltosi domenica scorsa nella Valdinievole, sono stati raccolti oltre mille euro a favore della Fondazione Mai Soli. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giocatori che hanno contribuito alla raccolta fondi destinata alle attività del progetto ’Durante e Dopodinoi’. La somma è stata devoluta interamente alla fondazione per sostenere le sue iniziative.

La generosità della Valdinievole è stata confermata ancora una volta in occasione del torneo di burraco organizzato domenica scorsa a favore della Fondazione Mai Soli per finanziare attività del progetto ’ Durante e Dopodinoi ’. Milletrecento euro raccolti e già consegnati con un assegno circolare alla presidente della fondazione Marisa Biancardi. Il torneo si è tenuto nell’autosalone Arinci 2.0 in via Mazzini 1617 in località Traversagna. I titolari hanno generosamente aperto le porte del salone per ospitare l’evento benefico. Tantissimi i premi con un grande buffet allestito. Soddisfatta l’organizzatrice Antonella Giacomelli Arinci: "Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, in particolare le socie del club Fidapa del quale faccio parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre mille euro alla ’Mai Soli’ grazie al burraco

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