olio di marula sui capelli i benefici e come usarlo su cute e lunghezze

L'olio di marula sta diventando popolare tra chi cerca un trattamento naturale per i capelli, grazie alle sue proprietà nutrienti. Viene utilizzato sia sulla cute che sulle lunghezze, offrendo idratazione e lucentezza. Questo olio si applica facilmente e può essere integrato nella routine di bellezza quotidiana. Molti appassionati lo scelgono per migliorare la compattezza e la morbidezza dei capelli.

Chiamata anche “il re degli alberi africani”, la pianta di Marula è estremamente resistente e capace di sopportare lunghi periodi senza acqua. L’olio di marula, estratto dal nocciolo da un frutto molto simile alla prugna, è composto principalmente da acido oleico e acido linoleico, ma contiene anche flavonoidi, catechine e altri antiossidanti naturali. Una combinazione lo rende particolarmente adatto per migliorare la salute dei capelli e del cuoio capelluto. 1.Impacco pre shampoo Per un trattamento nutriente profondo, è possibile utilizzare l’olio di marula sui capelli come impacco prima dello shampoo. Si applicano due o tre noci di prodotto puro sulle lunghezze per poi essere distribuito uniformemente su tutta la chioma, lasciando i capelli leggermente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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