Oggi Trodica-Civitanovese | guai ai vinti

Oggi si gioca Trodica-Civitanovese, due squadre che puntano solo alla vittoria. La squadra di casa ha come obiettivo principale ottenere i tre punti, senza preoccuparsi troppo della prestazione. La Civitanovese cerca di evitare la sconfitta e mantenere vive le speranze di qualificazione. Le due formazioni scendono in campo determinati a conquistare il risultato.

"La priorità assoluta è la vittoria, non importa nulla se giocando bene o male, poi sperare in passi falsi altrui per accedere alla fase dei playoff". Roberto Buratti (foto), allenatore del Trodica, indica cosa chiede alla squadra nelle ultime quattro partite per rientrare nei playoff, ovviamente serve il successo a cominciare dalla gara di oggi contro la Civitanovese, calcio d’inizio alle 15. "È chiaro che dobbiamo conquistare i 3 punti in palio per centrare l’obiettivo prefissato e anche per cancellare la brutta prestazione dell’andata". Ma dall’altra parte del campo c’è un avversario che ha un’assoluta necessità di fare punti. "Loro hanno l’acqua alla gola, ma anche a noi servono punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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