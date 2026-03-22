Oggi ’La musica e la voce’

Oggi alle 17, presso la Palazzina Azzurra, si tiene l’evento “La musica e la voce” nell’ambito della mostra “Percorsi di arte e memoria”. La mostra, inaugurata ieri, celebra i trenta anni dalla riapertura dell’edificio storico, che è stato restituito alla città dopo un restauro accurato. L’evento prevede esibizioni musicali e interventi dedicati alla memoria e all’arte.

Nell’ambito della mostra ’Percorsi di arte e memoria’ inaugurata ieri presso la Palazzina Azzurra per celebrare i trenta anni dalla riapertura dello storico edificio, restituito alla città dopo accurati lavori di restauro, oggi alle 17.30, proprio alla Palazzina Azzurra è in programma il secondo incontro del ciclo ’ Conversazioni con il Vivaldi ’, promosso dall’Istituto Musicale Vivaldi, insieme con la Città di San Benedetto del Tronto e la Fondazione Gioventù Musicale Italia. Protagonista sarà la classe di canto della professoressa Romina Assenti, con un incontro dedicato a ’La musica e la voce’, con la presentazione di alcuni dei brani più... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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