Offerta già migliorata Il sindacato non collabora

Gli editori della FIEG affermano che il contratto nazionale di lavoro è ancora ancorato a vecchi schemi e che l’offerta è già stata migliorata. Tuttavia, il sindacato non ha collaborato alle trattative e continua a opporsi. La discussione riguarda le condizioni di lavoro e le proposte economiche, senza che siano state raggiunte intese tra le parti.

Gli editori della FIEG rilevano che siamo in presenza di un contratto nazionale di lavoro ancorato a modelli di business non più esistenti e che garantisce dei privilegi ormai non più sostenibili, quali ad esempio il pagamento delle ex festività abolite 50 anni fa o gli automatismi retributivi in percentuale che, peraltro, hanno ampiamente tenuto indenni i giornalisti dagli effetti dell'inflazione. Questa è la ragione per cui il sindacato non ha voluto affrontare né il tema della complessiva modernizzazione del contratto (che sarebbe invero essenziale come strumento di competitività) né l'introduzione di regole più flessibili per favorire l'assunzione di giovani, preferendo invece limitarsi a richieste esclusivamente economiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Offerta già migliorata. Il sindacato non collabora Articoli correlati In Toscana nel ’26 già tre vittime sul lavoro: "Si muore dove il sindacato non c’è"PIOMBINO (Livorno) Vincenzo Renda è il coordinatore regionale della Uilm, di esperienza sul fronte lavoro ne ha molta, così come in questi decenni ne... Leggi anche: Addio al sindacato unico delle toghe. La magistratura si è già spaccata Una selezione di notizie su Offerta già migliorata Il sindacato non... Argomenti discussi: Banca CF+ supera l'80% su Banca Sistema dopo riapertura termini. iPhone Air va in sconto: il nuovo iPhone ultra-sottile già in offerta a 1.099€Il protagonista assoluto è il display da 6,5 pollici, dotato di tecnologia ProMotion fino a 120Hz. Questo consente un'esperienza d'uso fluida e reattiva, perfetta per scorrere pagine web, utilizzare i ... hwupgrade.it Cos’è un’offerta di acquisto ostileIl gruppo mediatico Paramount Skydance ha presentato lunedì quella che viene chiamata un’offerta di acquisto ostile per cercare di acquisire Warner Bros. Discovery al posto di Netflix. È stata ... ilpost.it