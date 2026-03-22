È in rotazione radiofonica il nuovo singolo della cantautrice lucchese Freakybea intitolato “Mai più di così”. La canzone affronta in modo diretto e sincero i temi della fragilità e della forza vissute durante l’adolescenza. La musica di Freakybea si distingue per l’approccio autentico e la capacità di parlare a chi attraversa questa fase della vita.

“Mai più di così”, nuovo singolo della cantautrice lucchese Freakybea (nella foto) è in radio: è un racconto sincero della fragilità e della forza dell’adolescenza. Musicalmente, il brano unisce un mood emotivo a un pop contemporaneo. Le linee melodiche sono morbide, il ritmo è costante ma mai invadente, l’arrangiamento è costruito per sostenere la voce e far emergere ogni parola. Un tassello che conferma la capacità di Freakybea di trasformare la vulnerabilità in forza e di raccontare con autenticità i mondi interiori che ci abitano. Freakybea è una cantautrice, performer, vocal coach e produttrice con una carriera poliedrica e una voce autentica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo singolo della lucchese Freakybea

Articoli correlati

"Ridiragazza", il nuovo singolo della cantautrice Rakele a Punto RadioPisa, 20 gennaio 2025 - Domani, mercoledì 21 gennaio alle 14, in diretta su Punto Radio Cascina, Luca Doni intervisterà Rakele in occasione...

“Two stars”, il nuovo singolo della serie animata “Questo è papà”Si presenterà il 25 Febbraio, nel corso dell'evento organizzato dal Movimento Centralità Familiare della città di Bari, in contemporanea nazionale,...

Contenuti e approfondimenti su Nuovo singolo

Discussioni sull' argomento Nuovo singolo della lucchese Freakybea; Freakybea: Mai più di così: il nuovo singolo della cantautrice lucchese; Calcio, decisione della Prefettura: Cenaia – Lucchese si giocherà a porte chiuse; Tonica Lucchese batte (2-1) il Montespertoli: D ad un passo.

MUSICA Nuovo singolo per il duo pescarese - facebook.com facebook

Dopo l'uscita del nuovo singolo "Canzone estiva", Annalisa è ospite a Summer Camp e con Nikki e Fede Russo si parla del pop anni '80 - divertente ma anche profondo. L'intervista completa è disponibile su app e sito di Radio DEEJAY, YouTube e piattaforme x.com