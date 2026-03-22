L’emergenza sanitaria legata al focolaio di epatite A in Campania continua a far registrare numeri preoccupanti nella giornata di domenica 22 marzo. Mentre gli ospedali monitorano l’incremento costante dei pazienti, le forze dell’ordine intensificano i controlli sul territorio per bloccare la vendita di prodotti potenzialmente infetti. Epatite A Napoli ricoveri Cotugno: la situazione resta sotto stretta osservazione medica mentre scattano i primi sequestri di molluschi senza tracciabilità. Nuovi casi di epatite A a Napoli Scatta il piano vaccinale Il sequestro di vongole a Torre del Greco Le ordinanze del sindaco Manfredi Nuovi casi di epatite A a Napoli Come riportato da Napoli Today, la pressione sulle strutture ospedaliere napoletane non accenna a diminuire nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nuovi casi di epatite A a Napoli e scatta il piano vaccini: sequestri di vongole e ordinanze del Comune

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Epatite A, all’ospedale Cotugno di Napoli 14 nuovi casiTempo di lettura: < 1 minuto Nel corso della giornata si sono registrati 14 nuovi casi di epatite A all’ospedale Cotugno di Napoli.

Tutto quello che riguarda Nuovi casi

Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Epatite A in Campania: l’analisi degli esperti e le rassicurazioni sulla rete idrica; Epatite A a Napoli: sintomi, cause e perché i casi stanno aumentando; Epatite A, casi anche a Ischia. Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi.

Epatite A, nuovi casi al Cotugno: 8 accessi in poche ore. Ricoverati 54 pazienti, nessuna criticità clinicaNapoli, 22 Marzo — Otto nuovi casi di epatite virale HAV (epatite A) registrati entro le ore 13 di oggi al pronto soccorso dell’ospedale Cotugno. Sale così a 54 il numero complessivo dei pazienti attu ... sciscianonotizie.it

Epatite A, otto nuovi casi al Cotugno: 54 i ricoveratiPresso il Pronto soccorso dell'ospedale Cotugno di Napoli sono 8 i nuovi casi di epatite virale HAV (epatite A) registrati alle 13 di oggi. Al momento i pazienti ricoverati con Epatite A nei reparti ... ilroma.net

In relazione ai casi di epatite A registrati negli ultimi giorni presso l’Ospedale Cotugno di Napoli sono 8 i nuovi casi di epatite virale HAV (epatite A) registrati alle 13 di oggi. Al momento i pazienti ricoverati con Epatite A nei reparti di degenza del Cotugno sono facebook

#epatite a, tre nuovi casi a #napoli: i #contagi sono in calo x.com