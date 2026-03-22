Nuova vita ai vecchi abiti | il progetto sociale
Un progetto sociale trasforma vecchi abiti in occasioni di reinserimento per persone con fragilità. La raccolta avviene in un garage di via Sant’Ippolito, da cui gli abiti vengono portati a sfilate tra Atene e Parigi. L’obiettivo è unire moda e inclusione, mantenendo sempre al centro il valore etico di questa iniziativa.
Dal garage di via Sant’Ippolito fino alle sfilate tra Atene e Parigi, senza però mai dimenticare la finalità: l’inserimento di persone con fragilità e l’etica nella moda. A Faenza compie dieci anni Dress Again un progetto di economia sociale che ha fatto dell’etica la propria bandiera, operando nel rispetto delle persone e incentivando il riuso creativo. Qui gli abiti della memoria, i vecchi capi della nonna o quelli dismessi, vengono smontati e riassemblati con linee più attuali e uno sguardo da sartoria artigianale, trasformando lo scarto in una nuova opportunità. Accanto alla produzione sartoriale, viene promossa anche la cultura del secondhand e del vintage, attraverso la vendita diretta e iniziative dedicate come ëMarkè: market pop-up diffusi in città che coinvolgono espositori e appassionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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