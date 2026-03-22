Nuova auto alla ’Pubblica’ | Le aziende ci aiutino

Un progetto dedicato a rafforzare il servizio sociale e sanitario per le famiglie più svantaggiate è stato annunciato dalla pubblica amministrazione. L’iniziativa prevede l’introduzione di una nuova auto dedicata alle attività di assistenza, con l’obiettivo di estendere i servizi per i prossimi cinque anni. La richiesta alle aziende è di contribuire al finanziamento del progetto.

"L’obiettivo del progetto è garantire un servizio sociale e sanitario in più alle famiglie più svantaggiate per i prossimi 5 anni". Questo il tema al centro dell’incontro di giovedì scorso nella sala del Consiglio comunale. Presenti il sindaco Fabrizio Nucci, il presidente della Pubblica Assistenza Elio Gorelli, l’assessore Enrica Ercoli e Luca Biagiotti di Eventi Sociali, è stato annunciato che la Pubblica Assistenza riceverà una nuova Dacia Sandero 5 posti e che Eventi Sociali per i prossimi 5 anni garantirà i costi di cambio gomme, manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo, assicurazione e Kasko. Grazie ai 30 volontari attivi, la Pubblica Assistenza nel 2025 ha garantito oltre 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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