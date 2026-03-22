Nuoro | a 107 anni l’ingegnere Maccioni vota per il futuro
La comunità di Nuoro ha vissuto questa domenica 22 marzo 2026 un momento di profonda partecipazione civica, segnato dalla presenza dell’ingegnere Sebastiano Maccioni, che a 107 anni si è recato al seggio elettorale in via Veneto per il referendum sulla riforma della giustizia. La sua azione, svoltasi alle ore 10:00 precise, non è stata solo un esercizio del diritto di voto, ma una potente dimostrazione di come l’età avanzata diventi un motore di impegno civile piuttosto che un limite fisico o mentale. L’evento ha trasformato una procedura burocratica ordinaria in un esempio tangibile di dedizione alla collettività, dove la puntualità e la fermezza dello sguardo hanno comunicato più di mille parole. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Contraddittorio a scuola: 107 genitori favorevoli inviano una lettera a Mattarella, in risposta ad altri 107 genitori contrariC’è un’altra lettera, scritta da altri 107 genitori, anche questa indirizzata al presidente della Repubblica.
Crispiano: oggi Martina Comasia Fumarola compie 107 anni AuguriScrive Luca Lipomo, sindaco di Crispiano: ?????????? ???? ?? ????, ????? ? ???????? Oggi Crispiano festeggia un traguardo straordinario: ??? ????...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuoro a 107 anni l'ingegnere Maccioni...
Argomenti discussi: Sebastiano Maccioni, ingegnere di 107 anni: Sono sopravvissuto alla malaria e alle bombe di Civitavecchia. L'elettricità mi meraviglia ancora. La dieta? Yogurt e crusca; Quando il bombardamento distrusse Civitavecchia: il ricordo di un ingegnere di 107 anni.
Maccioni, ingegnere di 107 anni: «Sono sopravvissuto a malaria e bombe. L’elettricità mi meraviglia ancora. Oggi studio i buchi neri»L'anziano: «Ho due lauree, ho guidato fino al 2023. I giornali li leggo sull’iPad. L'ultimo collaudo l'ho firmato novantenne. Di dieci fratelli che eravamo siamo rimasti in due, Antonio ha appena comp ... msn.com