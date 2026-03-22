La comunità di Nuoro ha vissuto questa domenica 22 marzo 2026 un momento di profonda partecipazione civica, segnato dalla presenza dell’ingegnere Sebastiano Maccioni, che a 107 anni si è recato al seggio elettorale in via Veneto per il referendum sulla riforma della giustizia. La sua azione, svoltasi alle ore 10:00 precise, non è stata solo un esercizio del diritto di voto, ma una potente dimostrazione di come l’età avanzata diventi un motore di impegno civile piuttosto che un limite fisico o mentale. L’evento ha trasformato una procedura burocratica ordinaria in un esempio tangibile di dedizione alla collettività, dove la puntualità e la fermezza dello sguardo hanno comunicato più di mille parole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoro: a 107 anni l’ingegnere Maccioni vota per il futuro

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