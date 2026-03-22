Non autosufficienza sì al piano Tre miliardi di euro per il triennio | Boccata d’ossigeno per tutti noi

Il ministero del Lavoro ha approvato un piano da tre miliardi di euro per il triennio destinato alla non autosufficienza. I fondi sono stati sbloccati e consegnati a Rolando Terreni, che mantiene un contatto diretto con le autorità romane. La notizia rappresenta una risposta concreta alle richieste avanzate da tempo e segna un passo importante per le persone coinvolte.

Sbloccati i fondi per la non-autosufficienza. Il ministero del Lavoro ha fatto in modo di recapitare a Rolando Terreni, che ha un canale costante con Roma, la novità attesa da 15 mesi. Terreni, come sappiamo, è il presidente dell’associazione dei Ragazzi di Cerbaiola, il centro che ospita decine di giovani disabili. "Alcuni mesi fa – afferma – l’Asl aveva dichiarato, mettendo in allarme i disabili percettori del contributo per la non autosufficenza, che il Ministero non aveva deliberato tali fondi. Ora il viceministro del Lavoro ci ha inviato questo comunicato di approvazione di 3 miliardi di euro per tali disabili. È una notizia importante che calma le aspettative dei disabili, notizia riportata dalla ministra Maria Teresa Bellucci su Agenzia Nova". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non autosufficienza, sì al piano. Tre miliardi di euro per il triennio: "Boccata d’ossigeno per tutti noi" Articoli correlati Fiorentina Cremonese 1-0: Kean al 92? regala tre punti d’oro, boccata d’ossigeno salvezza per la Viola. Come è andata al FranchiOsimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i... Boccata d'ossigeno per il calcio palermitano, così rinascerà il campo di via Basile: "Sarà in erba e aperto a tutti"Dopo mesi di stallo si va verso la cessione delle aree vicino a viale delle Scienze al Cus. Contenuti e approfondimenti su Non autosufficienza sì al piano Tre... Temi più discussi: Non autosufficienza, sì al piano. In arrivo 3 miliardi fino al 2027; Piano non autosufficienza 2025-2027. Doppio binario anziani-disabili, nuovi criteri di riparto e soglie Isee fino a 65.000 euro per i casi più gravi; Persone disabili under 70: ecco il Piano che stanzia 3 miliardi e premia la vita indipendente; Non autosufficienza, sì al piano. Tre miliardi di euro per il triennio: Boccata d’ossigeno per tutti noi. Non autosufficienza, sì al piano. Tre miliardi di euro per il triennio: Boccata d’ossigeno per tutti noiMobilitazione dopo la lettera della mamma di un ragazzino autistico, con oltre un anno di ritardo la buona notizia per migliaia di persone. L’annuncio di Terreni (Ragazzi di Cerbaiola) dal Ministero. lanazione.it Non autosufficienza, sì al piano. In arrivo 3 miliardi fino al 2027Approvato in conferenza unificata il nuovo programma dedicato a chi ha disabilità gravi fino ai 70 anni. Il viceministro Belucci: investimento storico. avvenire.it Prima puntata ricca di emozioni per Amici 25 con tre eliminati, Cuccarini in lacrime e il debutto di Cattelan con "Password" - facebook.com facebook È di due morti, tre feriti gravi e due lievi il bilancio provvisorio della valanga in val Ridanna. Lo comunica la Centrale di emergenza di Bolzano. La slavina si è staccata alle ore 11:40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in x.com