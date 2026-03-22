No Shein non verrà sospeso in Francia

La Corte d’Appello di Parigi ha deciso che Shein non sarà sospesa in Francia. La decisione segue il mancato riconoscimento di questa misura da parte dei giudici di primo grado, che avevano anch'essi respinto l’ipotesi di sospensione. La sentenza conferma quindi che il colosso cinese continuerà a operare nel paese senza interruzioni.

La Corte d’Appello di Parigi conferma che Shein non verrà sospesa in Francia. Infatti, dopo un’analoga decisione da parte dei giudici di primo grado, anche la corte d’appello ha bocciato la sospensione del colosso cinese nel Paese. Fortunatamente, almeno, l’e-commerce ha ritirato i controversi prodotti illeciti messi in vendita sul suo sito e che avevano suscitato scandalo non solo nel Paese, ma anche in Europa. Shein non verrà sospeso in Francia. A dare particolare preoccupazione c’era sicuramente la vendita di armi di categoria A. Presenti anche, in vendita, farmaci non autorizzati. E non è finita: l’apparizione di bambole sessuali di apparenza infantile, diventate ormai un caso (non era infatti sfuggito questo dettaglio), avevano indotto lo stesso premier di Parigi, Sébastien Lecornu, ad invocare una misura considerata radicale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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