Mercedes ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui commenta la squalifica dell’auto AMG GT3 EVO n. 3 dalla seconda gara del NLS 2026. La casa automobilistica ha confermato la notizia senza aggiungere dettagli ulteriori. La decisione riguarda esclusivamente questa specifica vettura e questa singola fase della competizione, senza coinvolgimenti o dichiarazioni su altri eventi o team.

Mercedes ha commentato con un comunicato ufficiale la squalifica dell’AMG GT3 EVO n. 3 dalla seconda prova del NLS 2026. Max VerstappenJules GounonDaniel Juncadella sono stati esclusi dalla competizione nel post gara, l’equipaggio di Winward Racing aveva primeggiato sulla concorrenza durante le quattro ore d’azione precedendo di un minuto la BMW M4 GT3 EVO n. 99 ROWE Racing di Jordan PepperDan Harper. NLS ha preso la decisione di squalificare la Mercedes della compagine americana nel post gara. In totale sono state impiegate tra qualifiche e gara sette treni di gomme, uno in più rispetto al limite consentito. L’errore è stato effettuato durante le qualifiche, firmate sempre dall’AMG GT3 EVO n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NLS: Mercedes commenta la squalifica dell’auto di Verstappen

Articoli correlati

Max Verstappen torna al Nürburgring e vince NLS 2 con MercedesMax Verstappen si impone insieme a Jules Gounon e Daniel Juncadella nella 58ma ADAC Barbarossapreis con la Mercedes AMG GT3 EVO n.

Max Verstappen in pole al Nürburgring per NLS 2. Alle 12.00 la garaMax Verstappen firma la pole per la seconda prova stagionale del Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).

Tutti gli aggiornamenti su Mercedes commenta

Temi più discussi: NLS | Verstappen piazza la Mercedes in Pole al Nürburgring per la 58a Barbarossapreis; Max Verstappen torna al Nürburgring e vince NLS 2 con Mercedes; Max Verstappen, pole al Nürburgring per NLS 2; NLS, Verstappen ritorna e vince al Nürburgring.

NLS: Mercedes commenta la squalifica dell’auto di VerstappenMercedes ha commentato con un comunicato ufficiale la squalifica dell'AMG GT3 EVO n. 3 dalla seconda prova del NLS 2026. Max Verstappen/Jules ... oasport.it

NLS | Verstappen piazza la Mercedes in Pole al Nürburgring per la 58a BarbarossapreisL'olandese sfrutta pista libera da incidenti nel finale e scala la classifica superando l'Audi di Haase e la BMW di Marciello, ottimo Drudi 4° con la Aston. Ferrari 8a, Ford-HRT prima in PRO/AM, bravo ... it.motorsport.com

L'ex presidente della "Rossa" commenta la vittoria di Antonelli in Cina: "Un po' fastidio vederlo su Mercedes, ma in Ferrari lo avrebbero distrutto" facebook

Lotta a due tra Mercedes e Ferrari Arriva il commento di un ex della Rossa x.com