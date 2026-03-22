Niente intesa col centrosinistra A vuoto il tentativo di mediazione per Sigona sarà corsa solitaria

Il rappresentante politico ha annunciato che non ci sarà un accordo con il centrosinistra. Dopo un tentativo di mediazione senza esito, ha deciso di procedere da solo alle imminenti scadenze elettorali. La posizione ufficiale verrà comunicata al massimo entro mercoledì mattina, al termine di un incontro previsto in un locale del centro di Macerata.

La posizione sarà ufficializzata solo martedì sera – al più tardi mercoledì mattina – dopo un incontro in programma in un locale del centro di Macerata. Ma, salvo improbabili inversioni di marcia, Marco Sigona correrà da candidato sindacato con una sua lista. Nessun accordo, dunque, con il centrosinistra, nonostante il ramoscello di ulivo che gli aveva porto Gianluca Tittarelli all’inizio del mese, dopo che l’Officina delle idee aveva lasciato il campo largo. La ricomposizione per cui si è speso l’avvocato Bruno Mandrelli, dunque, non ci sarà, ma va sottolineato che la candidatura di Sigona sarà sostenuta solo da una parte dell’Officina delle idee, visto che un’altra resterà nel centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Niente intesa col centrosinistra. A vuoto il tentativo di mediazione, per Sigona sarà corsa solitaria Articoli correlati "Il centrosinistra trovi l’accordo con Sigona""Marco Sigona può dare un contributo prezioso in sinergia con il candidato sindaco Gianluca Tittarelli e sarebbe un peccato non offrire tale... Sigona riapre al centrosinistra: "Tittarelli? Non escludo un dialogo"Il candidato sindaco del centrosinistra, Gianluca Tittarelli, ha manifestato la sua volontà di incontrare Officina delle Idee, lista civica che ho...