Nicola e Ludovica | la scintilla che ha riacceso l’amore

Nicola Bottini e Ludovica Cappello sono i protagonisti dell’edizione italiana di L’amore è cieco. Dopo aver partecipato al programma, le loro strade si sono separate, ma un incontro fortuito ha riacceso la loro storia. La coppia si è ritrovata dopo mesi di distanza, dando così nuova vita alla relazione che sembrava conclusa.

Un incontro serendipico ha riacceso la scintilla tra Nicola Bottini e Ludovica Cappello, protagonisti dell’edizione italiana di L’amore è cieco, dopo che le loro strade si erano separate durante le riprese del programma. La coppia, inizialmente divisa da scelte diverse all’interno dello show, ha ritrovato una connessione profonda tre mesi fa, trasformando un precedente fallimento in una nuova opportunità relazionale a Milano. La storia si svolge nel contesto della prima stagione andata in onda lo scorso dicembre, condotta da Benedetta Parodi e Fabio Caressa, dove i partecipanti vivevano un esperimento sociale unico: conoscersi senza vedersi.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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