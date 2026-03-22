Netanyahu il video al bar Sataf e il mistero dell’anello | ecco perché non è un fake AI

L’ultima frontiera dell’ AIpocondria riguarda un video di Benjamin Netanyahu al bar The Sataf, vicino a Gerusalemme. Secondo diversi utenti, il premier israeliano sarebbe morto e i filmati diffusi sarebbero falsi generati con l’ intelligenza artificiale. Il nuovo dettaglio incriminato? Un anello che sembrerebbe scomparire dalla mano sinistra in un video registrato all’aperto, pubblicato su X dal profilo ufficiale del leader israeliano. Abbiamo verificato i fotogrammi e la realtà è molto diversa da come la percepiscono sui social. Per chi ha fretta. L’anello non scompare: diventa meno visibile per via di ombra, angolazione e qualità video.. Le versioni diffuse online sono spesso a bassa risoluzione, con perdita di dettagli. 🔗 Leggi su Open.online

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