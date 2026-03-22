Il sindaco critica l’Università per aver assunto un atteggiamento politico, sostenendo che la proposta dell’ateneo sia facile da commentare quando si tratta di parlare dei 9 milioni destinati alla città. Secondo il primo cittadino, l’Università si sarebbe sostituita alla politica nelle decisioni, cercando di influenzare le scelte pubbliche in modo che lui definisce inappropriato.

"La proposta dell’Unipi? È facile pontificare sapendo che ci sono 9 milioni per la città, meno farlo in tempi non sospetti, cercando di sostituirsi alla politica nelle scelte che proprio l’azione dell’Università nella nostra città ha costretto a compiere". A dirlo è il capogruppo in consiglio comunale a Pisa di Fratelli d’Italia, Maurizio Nerini (foto), che interviene dopo la proposta che l’Università di Pisa ha formalizzato al Comune per investire gli oltre 9 milioni di euro assegnati dal Ministero dell’Ambiente per il 2026 nell’ambito del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico. "Pur essendo il soggetto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nerini attacca Unipi: "Fa politica, non aiuta"

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