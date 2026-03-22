Nembro più pulita grazie a 90 studenti | raccolti più di 75 kg di rifiuti

A Nembro, 90 studenti si sono dedicati a una giornata di pulizia, riempiendo 25 sacchi con rifiuti e raccogliendo più di 75 chilogrammi di spazzatura. L’iniziativa ha visto protagonisti i giovani volontari, impegnati a rendere il paese più pulito attraverso questo intervento. La giornata si è conclusa con un risultato concreto e visibile nel territorio.

Bergamo. Ammontano a 25 i sacchi di rifiuti raccolti da 90 giovani volontari, per un carico di oltre 75 kg. Tappa di “ Insieme a te per l’ambiente ” tenutasi a Nembro martedì 17 marzo, una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano. L’attività di riqualificazione è stata promossa dall’ Istituto Comprensivo Enea Talpino e dal dirigente scolastico Fabio Alberti, con il patrocinio del Comune di Nembro e la collaborazione del ristorante McDonald’s di Via Monsignor Aldo Nicoli. Vi hanno preso parte gli alunni delle classi IV delle scuole primarie di Viana, Capoluogo e Crespi, parte dell’Istituto Comprensivo, insieme ai loro insegnanti e ai volontari dei comitati di quartiere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Multedo: volontari in azione in spiaggia, raccolti 600 kg di rifiuti Ripulita la foce del Reno. Raccolti 1600 kg di rifiutiUn intervento di forte valore ambientale e civico ha caratterizzato la giornata di pulizia organizzata da Plastic Free Odv Onlus nell’area militare a...