Nella cultura, l'energia e l’epicità sono elementi fondamentali che vengono spesso trasmessi attraverso le organizzazioni più che dai singoli individui. Le operazioni politiche e amministrative si svolgono in modo temporaneo e rispondono a esigenze momentanee, mentre le attività culturali durano nel tempo, attraversando generazioni e lasciando tracce durature. La differenza tra queste due dimensioni si traduce nella loro natura e nella loro durata.

Cosa resterà nei libri di storia di questa nostra epoca? Ci circonda una culturella depressa e la risposta non può essere lo slancio di qualche individuo scollegato. Serve una visione che sappia rimettere in rete idee e creatività Premessa generale: le operazioni politiche e amministrative sono, per loro natura, temporanee, spesso solo estemporanee, e rispondono a temporanee esigenze; le operazioni culturali sono di lunga, a volte lunghissima durata, e percorrono una, più spesso molte generazioni. Ripassiamo a tal fine i capitoloni scolastici di storia letteraria e filosofica e dell’arte e del costume. Ebbene, cosa si leggerà, tra cent’anni, di questa nostra storia europea e italiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nella cultura serve qualcosa di energico, epico, alto, umano. E non lo producono i singoli, ma l’organizzazione

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