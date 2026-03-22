Nella base di Erbil | il fortino distrutto pezzi di droni a terra e allarmi ogni giorno

Nella base di Erbil, si registrano quotidianamente allarmi e attività militari. Il fortino è stato distrutto e tra i detriti si trovano pezzi di droni, testimonianza di recenti attacchi. Un militare italiano, con barba incolta e occhi stanchi, riferisce via radio di aver dato il via a un movimento, dopo tre settimane di operazioni, a bordo di una vettura blindata.

CAMP SINGARA (Erbil) - “Inizio movimento” comunica alla radio il militare italiano, barba incolta e occhi stanchi dopo tre settimane di guerra, ma equipaggiamento da combattimento e pronto a tutto, a bordo di una macchina blindata. Dal comando rispondono con un secco “ricevuto”. Per entrare nell’area dell’aeroporto di internazionale di Erbil, dove si trovano la base americana e italiana, bisogna venire scortati dai nostri soldati. Alle guardiole d’entrata il personale di sicurezza curdo si ripara il più possibile. Dall’inizio della guerra, l’aeroporto è un obiettivo prioritario di missili e droni iraniani, che arrivano quasi ogni giorno. La desolazione è totale e sull’asfalto si notano i detriti delle battaglie aeree con le potenti difese Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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