nel girone b vincono tutte le prime quattro il loreto pareggia nel c

Nel girone B, le prime quattro squadre ottengono tutte una vittoria, mentre il Loreto pareggia la partita nel girone C. La competizione prosegue con risultati che consolidano le posizioni di testa, mentre nel girone C il pareggio del Loreto mantiene la squadra in equilibrio. La giornata si chiude con queste sfide che hanno segnato l’andamento generale della classifica.

Le prime quattro del girone B vincono tutte. Nel C pari del Loreto. Girone B. Real Cameranese-Pietralacroce 1-2, Argignano-FC Osimo 0-1, Barbara Monserra-Borghetto 0-2, Borgo Minonna-Cingolana 0-0, Castelleonese-Castelbellino 3-1, Le Torri Castelplanio-Cupramontana 1-2, Passatempese-Filottranese 3-2, Staffolo-Olimpia Marzocca 0-2. Classifica: FC Osimo 61; Borghetto 51; Olimpia Marzocca 45; Passatempese 43; Real Cameranese 39; Filottranese 36; Borgo Minonna 35; Pietralacroce 34; Castelleonese 33; Staffolo 31; Le Torri Castelplanio 28; Argignano e Castelbellino 22; Cingolana e Cupramontana 19; Barbara Monserra 18. Prossimo turno: Argignano-Le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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