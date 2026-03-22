Nel Giardino del Doge Manin, sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, si svolge la nuova edizione della rassegna. Durante i due giorni, vengono aperti i cancelli per accogliere visitatori che possono partecipare a presentazioni di libri, visite guidate, mostre e laboratori per tutte le età. Inoltre, l’evento prevede l’ingresso di un ospite speciale, il vino, che accompagna le attività.

Sabato 21 e domenica 22 marzo riaprono i cancelli della rassegna “ Nel Giardino del Doge Manin ”: accanto al meglio del florovivaismo presentazioni di libri, visite guidate, mostre, laboratori per piccoli e grandi e l’ingresso di un ospite d’eccellenza, il vino.Nel più grande parco storico del Friuli Venezia Giulia, giardino di quella che fu una delle più importanti ville venete del XVIII secolo, sabato 21 e domenica 22 marzo vi aspettiamo alla ventiduesima edizione de “Nel Giardino del Doge Manin”, per dare il benvenuto a un’altra primavera, “una nuova possibilità di rinascita” per dirla con le parole di Albert Camus.Un’ottantina gli. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Nel Giardino del Doge Manin. 21-22 marzo 2026

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