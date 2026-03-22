Le sue riflessioni poggiano sul presupposto heideggeriano di ineluttabilità della Tecnica e su un’idea del progresso come portato cristiano. Il pur discutibile accelerazionismo, mutuato da Nick Land, nasce dal timore che un potere globale schiacci l’innovazione. Finito il breve momento di critica preventiva alle Conferenze sull’Anticristo che Peter Thiel ha tenuto a Roma, si possono ora leggere i resoconti - ottimo quello di Stefano Graziosi - di chi alle conferenze c’è andato davvero, e si può constatare come il giornalismo delle maestrine che corrono a chiudere le orecchie ai bambini che non devono sentire quello che dice un «fascista» sic... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Né demone né cialtrone: Thiel preso sul serio

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Settore giovanile. Le Under del Grifo fanno sul serio. Il team di Romoli ne fa 5 all’AscoliUna doppietta che alza il morale e rimpingua la classifica quella messa a segno dalle formazioni Under 17 e Under 15 del Perugia.

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